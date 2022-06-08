Херсонские учителя отказываются сотрудничать с врагом

Главное: Оккупационная администрация Херсона провела собрание директоров местных школ, на которых было предъявлено требование с 1 сентября начать учебный процесс по российским образовательным программам. Из около 60 присутствующих директоров школ предложение приняли всего двое.

Детали: Российские военные требуют от учителей Херсона переводить обучение на российские образовательные программы, но особого успеха в этом процессе у них нет. Об этом сообщает ГУР Минообороны Украины.

«Оккупационная администрация Херсона провела собрание директоров местных школ, на которых было предъявлено требование с 1 сентября начать учебный процесс по российским образовательным программам. Из около 60 присутствующих директоров школ предложение приняли всего двое. Соответственно, им поручено провести собрание своих педколлективов и заставить подчиненных переоформиться по российскому законодательству, заключив договоры с оккупационной администрацией», — сообщают в ГУР.

Сообщается также, что аналогичное собрание проведено с работниками Херсонской дирекции железнодорожных перевозок Укрзализныци, но пока нет сведений об успехах вербовки среди железнодорожников.

«Представители оккупационной администрации сообщили, что деньги будут выплачиваться только работникам, которые пойдут на сотрудничество. При этом размер выплат будет вдвое меньше действующих зарплат Укрзализныци. Очевидно, что у оккупационной администрации Херсона нет достаточных финансовых ресурсов по обеспечению жизнедеятельности города в условиях оккупации. К тому же, в ближайшей перспективе поступления этих финансовых ресурсов не планируется», — говорится в сообщении.

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