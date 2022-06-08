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Новости > Названо число людей, погибших в Буче

Названо число людей, погибших в Буче

Агата Кловская
08.06.22 10:17
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Названо число людей, погибших в Буче

Главное: Полиция подсчитала число людей, погибших в Буче. Жертвами войны стал 461 человек.

Детали: Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко озвучил число людей, погибших в Буче (Киевская область) во время войны. Сообщается, что жертвами боевых действий стал 461 человек.

При этом, по его словам, по району число погибших куда большее – 1 137 людей.

Отмечается, что удалось установить находившиеся на территории района и города подразделения: шесть батальонных тактических групп десантных сил РФ и одна механизированная бригада.

Он сказал: «Сейчас устанавливаем фамилии всех военнослужащих. Часть мы уже установили, тринадцать подозрений уже подготовили: два человека это военнослужащие Росгвардии, а также одиннадцать военнослужащие вооруженных сил РФ. Десять проектов подозрений передали в Офис генерального прокурора».

В тему: Озвучена цифра погибших мирных жителей в Киевской области с начала войны.

Тэги: общество, война, Буча, Киевская область, новости Украины

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