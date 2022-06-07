В РПЦ заявили, что УПЦ идет по пути раскола

Главное: Синод РПЦ принял новые заявления относительно Собора Украинской Православной Церкви.

Детали: Священный Синод РПЦ, который состоялся 7 июня 2022 года, сделал новые заявления относительно статуса Украинской Православной Церкви. Журналы Синода опубликованы на официальном сайте Московского Патриархата.

В журнале 58 заявлено, что члены Синода РПЦ «имели суждение о развитии ситуации после состоявшегося в Киеве Собора Украинской Православной Церкви» и постановили:

1. С прискорбием отметить сохраняющееся давление на архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян Украинской Православной Церковь со стороны представителей украинской государственной власти и экстремистски настроенной части украинского общества.

2. Выразить поддержку всем архиереям, священнослужителям, монашествующим и мирянам Украинской Православной Церкви, которые, осознавая необходимость соблюдения канонического строя, стремятся придерживаться порядка, определенного Грамотой Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II от 27 октября 1990 года и канонической нормы поминовения за богослужениями Патриарха Московского и всея Руси (см. Двукр. 15).

3. Напомнить, что решение об изменении статуса Украинской Православной Церкви может быть принято лишь в рамках канонической процедуры, включающей постановление Поместного Собора Русской Православной Церкви. Подчеркнуть, что самочинные действия по изменению статуса Украинской Православной Церкви могут привести к появлению нового раскола внутри нее. На это также обратил внимание Синод Украинской Православной Церкви, указавший в своем заявлении от 12 мая 2022 года, что любые дискуссии, касающиеся жизни Украинской Православной Церкви, должны проходить в рамках канонического поля и не должны приводить к новым разделениям в Церкви.

В тему: Напомним, ранее в Украинской Православной Церкви состоялся Архиерейский Собор, на котором было принято решение об изменениях в Устав Церкви.