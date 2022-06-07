На Киевщине сторонники ПЦУ угрожали настоятелю и верующим храма УПЦ

07.06.22 16:57

Английский язык может получить особый статус в Украине

07.06.22 16:20

На столичных заправках снова исчезает солярка

07.06.22 15:58

Российские войска покинули почти все блокпосты в Мелитопольском районе

07.06.22 15:34

Войска РФ отводятся от Запорожья к Херсону

07.06.22 15:10

На Закарпатье УПЦ передала больнице медоборудование на сумму более 110 тыс грн

07.06.22 14:58

В Минобразования рассказали, как будут работать школы с 1 сентября

07.06.22 14:22

На Киевщине люди в лесу подорвались на мине

07.06.22 13:55

Антиохийский Патриарх выразил поддержку Предстоятелю УПЦ

07.06.22 13:54

В Беларуси активно готовятся к переходу на военное время

07.06.22 13:45

Украинцев предупредили о болезнях из-за войны