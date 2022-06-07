Английский язык может получить особый статус в Украине

Главное: Английский язык может получить статус языка делового общения в Украине. В настоящее время Кабинет министров прорабатывает соответствующую законодательную инициативу.

Детали: В правительстве обсуждается вопрос предоставление английскому языку статуса языка делового общения в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник, 6 июня.

«Английский язык может получить статус языка делового общения в Украине. Обсудили эту возможность на правительственном совещании», — заявил он.

Шмыгаль отметил, что в настоящее время Кабинет министров прорабатывает соответствующую законодательную инициативу.

«Английский сегодня используют в деловом общении во всем цивилизованном мире, так что предоставление ему такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины», — считает премьер.

По его словам, профильным министерствам дана задача разработать предложения и оформить соответствующие документы.

В тему: В Минобразования рассказали, как будут работать школы с 1 сентября.