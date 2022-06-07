Российские войска покинули почти все блокпосты в Мелитопольском районе

Главное: В Мелитопольском районе российские военные покинули почти все блокпосты. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, они ушли потому, что боятся наступления ВСУ.

Детали: Российские военные покинули почти все блокпосты в Мелитопольском районе. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

Он напомнил, что с официальным визитом в Запорожье приезжал президент Владимир Зеленский. По мнению Федорова, это показывает, что приоритет государственной политики, — деоккупация временно оккупированных территорий Запорожской области.

По словам мэра, Зеленский уверен, что Мелитополь будет деоккупирован «в ближайшие недели-месяцы».

«Подтверждением этого есть тот факт, что три дня назад с территории Мелитопольского района почти со всех блокпостов рашисты уже уехали, потому что наши героические военные делают все возможное и невозможное, чтобы как можно быстрее очистить нашу территорию от рашистских захватчиков», — сказал Федоров.

По его мнению, российские военные ушли потому, что боятся наступления ВСУ.

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