Войска РФ отводятся от Запорожья к Херсону

Главное: Россия отводит свои войска от Запорожья к Херсону. В Запорожской ОВА говорят, что это делается с целью ротации.

Детали: Россия отводит войска из Мелитопольского и части Васильевского районов Запорожской области в сторону Херсона. Об этом во вторник, 7 июня, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телемарафона.

Такие действия оккупантов он связывает с ротацией.

Старух также сообщил, что в запорожской области продолжается возведение линий защиты, которая помогает ВСУ давать отпор оккупантам.

На подступах к Запорожью создано много фортификационных сооружений.

В тему: Генштаб ВСУ сообщает, что РФ потеряла в войне уже 31 360 солдат.