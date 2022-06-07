В Минобразования рассказали, как будут работать школы с 1 сентября

Главное: Новый учебный год в Украине начнется в режиме офлайн. Ожидаются изменения в образовательных учебных программах по определенным предметам, отметил первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

Детали: С 1 сентября образовательный процесс в Украине будет вестись в режиме офлайн. Об этом во вторник, 7 июня, сказал первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона.

«Я хочу сообщить всем родителям, всем ученикам, нашим студентам, что 1 сентября образовательный процесс в Украине будет восстановлен в режиме офлайн. И все дети, студенты, ученики должны пойти в школу, в университеты, в колледжи, в учреждения профессионально-технического образования. Я призываю наших детей готовиться к офлайн-процессу в украинском образовании», — сказал Витренко.

Чиновник добавил, что ожидаются изменения в образовательных учебных программах по определенным предметам. В первую очередь это касается школьного предмета «защита отечества».

«Изменения будут касаться усиления практической направленности этого предмета. Дети должны знать, уметь. Там будет усилено национально-патриотическое воспитание. И будет отдельный блок, который будет касаться противоминной деятельности», — сказал Витренко.

Кроме того, изменения коснутся зарубежной литературы. Многие российские книги планируют полностью исключить из изучения образовательной программы.

«Например, это „Война и мир“. Такого уже в Украине изучать не будут. То есть все, что воспевает эти орковские войска, исчезнет из программы изучения зарубежной литературы», — отметил Витренко.

Также будут внесены изменения в методику преподавания истории Украины и мировой истории.

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