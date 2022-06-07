С начала войны в Украине сильно сократились зарплаты

Главное: Зарплаты снижаются в Украине. Причина – идущая война.

Детали: Война в Украине продолжается и, как сообщает НБУ, из-за этого снижаются зарплаты. Так, в частном секторе они снизились на 25-50%. Больше всего – добывающей промышленности и строительстве.

Только в мае зарплаты были ниже довоенного уровня на 10-60%. При этом в прошлом месяце по сравнению с апрелем выросли зарплаты для водителей, медиков и фармацевтов, в перерабатывающей промышленности и с/х.

Информируется: «Постепенно растет доля тех предприятий, которые уменьшили оплату труда на 10-50%, в частности в энергетике, секторе услуг, транспорте и торговле. Большинство предприятий не в состоянии выплачивать зарплату на довоенном уровне».

Финансовый регулятор говорит, что сельхозпредприятия преобладают среди тех, кто не изменил или даже повысил зарплату.

В мае же по сравнению с апрелем выросли зарплаты для водителей, медиков и фармацевтов, в перерабатывающей промышленности и с/х.

Кроме этого в бюджетном секторе людей частично отправляли в простой с выплатой 2/3 зарплаты.

Отмечается, что доходы домохозяйств поддерживаются социальными выплатами, повышением пенсий и ростом денежных выплат военным.

Сообщается: «Стабилизировалась доля предприятий (более 30%), которые существенно сократили работников и не изменили их количество. Средневзвешенный уровень занятости улучшился, что объясняется сезонностью. Кроме того, он все еще на 25% ниже, чем до войны (на 40% к началу марта). Рост количества вакансий существенно уступает приросту резюме даже для специалистов ІТ».

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