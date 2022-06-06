Умер основатель рок-группы Bon Jovi

Главное: В возрасте 70 лет скончался один из основателей группы Bon Jovi Алек Джон Сач. В 1983 году он основал коллектив, а через 11 лет покинул группу.

Детали: Один из основателей и бас-гитарист американской рок-группы Bon Jovi Алек Джон Сач скончался в возрасте 70 лет. Об этом сказано в сообщении на сайте коллектива.

«Мы опустошены новостью о том, что наш дорогой друг Алек Джон Сач ушел из жизни. Алек был неотъемлемой частью при создании группы. Нам будет его не хватать», — заявили в группе.

Причины смерти не сообщаются.

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