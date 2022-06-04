На Волыни, Харьковщине и Кировоградщине священники УПЦ отпели украинских воинов

Главное: Священнослужители Волынской, Харьковской, Владимир-Волынской и Александрийской епархий Украинской Православной Церкви отпевали четырех погибших украинских воинов.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.
Священники Волынской епархии в селе Новые Подцаревичи совершили чин отпевания воина Анатолия Пашко, погибшего 28 мая вблизи населенного пункта Камышеваха Луганской области.
Возглавил отпевание протоиерей Георгий Приведенец в сослужении духовенства епархии. Похоронили Анатолия Пашко со всеми военными почестями на местном кладбище.
Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Харькове протоиерей Михаил Богачев совершил отпевание Защитника Украины воина Михаила.
На отпевании присутствовал городской голова Харькова Игорь Терехов.
На Волыни в селе Шменьки священники Владимир-Волынской епархии совершили отпевание новопреставленного воина Максима Хартонюка, который погиб на Днепропетровщине. Заупокойное богослужение возглавил благочинный Ратневского округа протоиерей Анатолий Гурский.
В Суботовской ТГ состоялось прощание с Защитником Украины Сергеем Вороном, погибшим 29 мая под Лисичанском.
Отпевание возглавил протоиерей Евгений Жабковский в сослужении клириков Знаменского благочиния.
В тему: В епархиях УПЦотпели погибших украинских военных.