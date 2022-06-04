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Новости > УПЦ помогает военным ВСУ, беженцам и всем нуждающимся

УПЦ помогает военным ВСУ, беженцам и всем нуждающимся

Александра Кудрявцева
04.06.22 13:40
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УПЦ помогает военным ВСУ, беженцам и всем нуждающимся
Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.
 
Благодаря активному социальному служению Одесской епархии к митрополиту Одесскому и Измаильскому Агафангелу часто обращаются государственные службы с просьбой принять участие в совместных социальных проектах. Так, Одесский департамент социальной политики обратился с предложением поучаствовать в акции, посвященной дню защиты детей, проходящей ежегодно в Одессе.
 
По благословению митрополита, сотрудники социального отдела епархии выделили для благотворительного мероприятия детские вещи, продукты питания и подарки.
 
На Закарпатье при поддержке Ассоциации украинцев в Швейцарии Мукачевская епархия передала для Иршавской больницы медицинское оборудование на сумму более 110 тысяч гривен. Медицинское оборудование перед передачей было освящено.
 
В связи с большим количеством переселенцев Каменская епархия УПЦ обратилась к Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию с просьбой о предоставлении помощи для удержания беженцев.
 
В ответ на эту просьбу Предстоятель благословил главе Синодального социально-гуманитарного отдела протоиерею Сергею Экшиану передать от фонда Блаженнейшего Митрополита Онуфрия «Мир вам» гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов и лекарственных средств.
 
В Кременчугской епархии продолжается активная гуманитарная деятельность. В частности, недавно прихожане Троицкого храма города Кременчуг передали 4 мешка макарон для людей, проживающих в зоне боевых действий. Также прихожане храма мученика Иоанна Воина собрала и передала необходимые лекарства для бойцов ВСУ.
 
С 21 по 26 мая в православном детском лагере «Тропа добра» при Троицком женском монастыре Волынской епархии предоставили возможность отдохнуть семьям с детьми с особыми потребностями. На этот раз епархиальный лагерь в селе Староселье открыл двери для детей и родителей из двух волынских общественных организаций — «Ангелочки» и «Источник жизни».
 
Настоятель храма святой мученицы Зинаиды при детской больнице города Сумы протоиерей Василий Коровец поздравил маленьких пациентов со Всемирным днем ​​защиты детей. Отец Василий отслужил молебен за здоровье детей, а также при содействии общественной благотворительной организации «Альтруист» вручил деткам игрушки и детское питание.
 
По благословению архиепископа Конотопского и Глуховского Романа клирик Свято-Владимирского храма города Конотоп протоиерей Андрей Назарчук поздравил воспитанников центра социальной реабилитации и передал им гостинцы и сладкие подарки.
 
В Житомирской епархии от прихода Николаевского собора Бердичева была собрана 20-я партия помощи для воинов ВСУ, переселенцев и нуждающихся. Груз с продуктами питания, одеждой и обувью православные волонтеры передали в Центральный пункт сбора города Бердичев.
 
В гуманитарном центре Полтавской епархии при храме в честь всех святых земли Полтавской беженцам и вынужденным переселенцам раздали продукты и средства гигиены. Также секретарь епархии вместе с настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы села Скороходово и волонтером находились в зоне боевых действий и передали для военных ВСУ продукты питания, средства личной гигиены и медикаменты.
 
В тему: В УПЦ помогают военным ВСУ, беженцам и нуждающимся.
 

Тэги: гуманитарная помощь, УПЦ

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