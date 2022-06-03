Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На Закарпатье появится новый храм УПЦ

На Закарпатье появится новый храм УПЦ

Александра Кудрявцева
03.06.22 12:35
77
На Закарпатье появится новый храм УПЦ

Главное: В Закарпатской области начали строить новый храм Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хустской епархии, новый храм возведут в селе Горинчово.

В день памяти Карпаторусских святых был совершен чин закладки храма.

Его возглавил викарий Хустской епархии Симеон, епископ Угольский. Новый храм назван в честь святых Жен-Мироносиц.

Как сообщалось ранее, в Закарпатской области священники Украинской Православной Церкви передали благотворительную помощь для военнослужащих и организовали праздник для детей-переселенцев.

В тему: На Киевщине верующие УПЦ отстояли храм от попытки захвата.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

29.05.22 09:42

Падение «путинских соколов». Часть 2 (штурмовик Су-25)

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Щуцкий Александр Геннадьевич отмылся от миллионных взяток на посту замглавы таможни?
01.06.22 13:30

Щуцкий Александр Геннадьевич отмылся от миллионных взяток на посту замглавы таможни?

Автор: datification.org

Выбор редакции
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
03.06.22 13:51

В Кремле пригрозили ракетными ударами по центрам принятия решений Украины
03.06.22 13:31

В начале следующей недели в Украине ожидаются грозы, но будет не жарко
03.06.22 13:25

Россияне в Мариуполе не выдают справки о смерти людей, погибших под обстрелами
03.06.22 12:55

В УПЦ рассказали, как удалось организовать гуманитарную миссию из Румынии
03.06.22 12:48

Маск рассказал, когда презентует своего человекоподобного робота Optimus
03.06.22 12:47

Все чувствуют, что конец близок... Американская разведка рассказала о болезни Путина
03.06.22 12:38

Российский журналист Невзоров получил украинское гражданство
03.06.22 12:31

Оценен ущерб окружающей среде Украины из-за войны
03.06.22 12:21

Появилось видео эпичного пожара в московском бизнес-центре
03.06.22 12:16

В Святогорской лавре рассказали о состоянии раненых при обстреле монахов
03.06.22 13:51

В Кремле пригрозили ракетными ударами по центрам принятия решений Украины
03.06.22 12:07

Стало известно, сколько украинской территории нужно разминировать после деоккупации
03.06.22 11:47

Стало известно, что входит в шестой пакет антироссийских санкций
03.06.22 10:21

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 30 950 солдат
02.06.22 15:08

Беларусь стягивает военную технику на границу с Украиной
02.06.22 13:52

Во временно оккупированном Мариуполе ввели смертную казнь
01.06.22 23:57

Сборная Украины обыграла Шотландию в плей-офф квалификации ЧМ-2022
01.06.22 16:58

В приложении Дия появится еще одна важная услуга
01.06.22 15:59

В Кремле назвали условие, при котором возможна встреча Путина с Зеленским
01.06.22 14:33

В Мариуполе два месяца нет ни питьевой воды, ни еды, — Бойченко
01.06.22 13:17

В июне ожидаются сразу несколько магнитных бурь
02.06.22 10:57

В «ЛДНР» озвучили число украинских пленных
27.05.22 15:31

Зеленский предупредил о взрывном росте цен
01.06.22 12:28

В России заявили, что хотят присоединить Донбасс и еще две области Украины
02.06.22 10:42

Турцию официально переименовали
01.06.22 12:54

Над Джонсоном нависла угроза отставки из-за алкоголя
27.05.22 15:55

В Украине продлили карантин из-за коронавируса
27.05.22 14:38

Кабмин нашел выход из топливного кризиса
30.05.22 13:38

МВД предлагает мужчинам легальный способ выезда из страны во время войны
27.05.22 16:39

Уровень безработицы в Украине одновременно и вырос, и снизился
Фото и Видео
Маск рассказал, когда презентует своего человекоподобного робота Optimus
Маск рассказал, когда презентует своего человекоподобного робота Optimus
Маск рассказал, когда презентует своего человекоподобного робота Optimus
Маск рассказал, когда презентует своего человекоподобного робота Optimus
Появилось видео эпичного пожара в московском бизнес-центре
Появилось видео эпичного пожара в московском бизнес-центре
Стало известно, сколько украинской территории нужно разминировать после деоккупации
Стало известно, сколько украинской территории нужно разминировать после деоккупации
Названа реальная шокирующая цифра потерь российской армии в Украине
Названа реальная шокирующая цифра потерь российской армии в Украине
В Азовском море зафиксирован массовый мор дельфинов
В Азовском море зафиксирован массовый мор дельфинов
Сборная Украины обыграла Шотландию в плей-офф квалификации ЧМ-2022
Сборная Украины обыграла Шотландию в плей-офф квалификации ЧМ-2022
Появилось видео с места ракетного удара по Славянску
Появилось видео с места ракетного удара по Славянску
Французские болельщики устроили эпичный погром после вылета любимой команды
Французские болельщики устроили эпичный погром после вылета любимой команды
На «Мона Лизу» совершено «нападение»
На «Мона Лизу» совершено «нападение»
На Бразилию обрушились смертельные дожди: появилось видео последствий непогоды
На Бразилию обрушились смертельные дожди: появилось видео последствий непогоды
fraza.com
Новости блогосферы
13.05.22 09:40

Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
19.04.22 21:57

Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине

Опрос

Применит ли Путин ядерное оружие в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.