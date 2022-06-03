На Закарпатье появится новый храм УПЦ

Главное: В Закарпатской области начали строить новый храм Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хустской епархии, новый храм возведут в селе Горинчово.

В день памяти Карпаторусских святых был совершен чин закладки храма.

Его возглавил викарий Хустской епархии Симеон, епископ Угольский. Новый храм назван в честь святых Жен-Мироносиц.

Как сообщалось ранее, в Закарпатской области священники Украинской Православной Церкви передали благотворительную помощь для военнослужащих и организовали праздник для детей-переселенцев.

В тему: На Киевщине верующие УПЦ отстояли храм от попытки захвата.