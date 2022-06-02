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Новости > Стало известно, сколько населенных пунктов Украины оккупировали российские войска

Стало известно, сколько населенных пунктов Украины оккупировали российские войска

Александр Панько
02.06.22 14:22
83
Стало известно, сколько населенных пунктов Украины оккупировали российские войска

Главное: С начала войны Россия зашла в 3620 населенных пунктов Украины. 1017 из них вооруженные силы Украины уже освободили.

Детали: Россия с начала вторжения выпустила по Украине 2478 ракет и оккупировала более 2,6 тысяч населенных пунктов. Об этом в ходе обращения к парламенту Люксембурга в четверг, 2 июня, сообщил президент Владимир Зеленский.

Он сравнил происходящее со второй мировой войной, когда агрессия нацистов поставила под угрозу жизнь целых народов.

По его словам, Россия зашла в 3620 населенных пунктов Украины, 1017 из них уже освободили.

По состоянию на сегодня под контролем России находится около 20% территории Украины, а это почти 125 тысяч квадратных километров. Это больше чем площадь Бельгии, Нидерландов и Люксембурга вместе взятых.

«Около 300 тысяч квадратных километров загрязнены минами, неразорвавшимися снарядами. Почти 12 млн человек стали внутренними переселенцами, более 5 млн выехали за границу», — добавил президент.

Зеленский призвал к распространению санкций на всех российских служащих и судей, которые работают на войну и репрессии.

«Необходимо еще больше санкций против Росси за войну. Как только заработает 6-й санкционный пакет, мы все должны готовить 7-й. Все российские служащие, которые работают на войну и все российские судьи, которые работают на репрессии, должны попасть под санкции», — сказал он.

По словам Зеленского, «надо найти юридическую возможность их конфисковать (российские активы за рубежом — ред.) и направить на возмещение убытков, которые Россия нанесла жертвам войны. Это будет справедливо и поучительно для агрессора. Надо показать, что европейское единство превосходит любые сомнения в способности Европы защищать свои ценности».

Также президент поблагодарил Люксембург за своевременную поставку оружия Украине.

«Я очень благодарен вам, властям, народу Люксембурга за историческое решение предоставить Украине оружие. В отличие от других государств, Люксембург не располагает большими военными складами или большими оборонными производствами. Но вы проявили солидарность масштаба большой нации и предоставили оборонную помощь вовремя. Это важно. И без лишней бюрократии, как и должно быть у людей с большой душой», — заявил Зеленский.

«Вы доказали, что ваш потенциал мощнее, чем у некоторых тех, кто остался слабым, даже не смотря на значительно больший географический масштаб», — добавил он.

В тему: Во временно оккупированном Мариуполе ввели смертную казнь.

Тэги: Украина, Россия, война, оккупация, Владимир Зеленский, новости Украины, война в Украине

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