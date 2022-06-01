Названо число пропавших без вести детей с начал войны в Украине

Главное: С начала войны в Украине погибло 243 ребенка. На данный момент пропавшими без вести числятся 139 детей.

Детали: В Украине с начала вторжения России пропали 1,9 тысячи детей, 1794 из них были найдены, в розыске до сих пор находятся 139 детей. Об этом в среду, 1 июня, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

«Около 100 дней войны в Украине привели к разрушительным последствиям для детей в таких масштабах и темпах, каких не было со времен Второй мировой войны», — заявили в День защиты детей в ЮНИСЕФ.

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