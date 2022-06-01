Германия поставит Украине свою самую современную систему ПВО

Главное: Германия поставит Украине самую современную систему ПВО, которая есть у ФРГ — «IRIS-T». По словам канцлера Германии Олафа Шольца, с его помощью можно защитить целый город.

Детали: Германия планирует поставить Украине современные системы противовоздушной обороны. Речь идет о ракетах класса «воздух-воздух» IRIS-T. Об этом сообщает DW.

Во время своего выступления в Бундестаге, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что современные системы ПВО помогут Украине «защитить большие города от российских воздушных атак».

Стоит отметить, что правительство Германии уже направило в Украину:

— 15 тонн боеприпасов;

— 100 тысяч ручных гранат;

— более 5 тысяч противотанковых мин.

По словам Шольца, сегодня Германия работает над тем, чтобы передать нашим бойцам тяжелое вооружение, речь идет о IRIS-T, современные самоходные гаубицы и радары слежения.

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