На Киевщине сторонники ПЦУ планируют захватить храм УПЦ

Главное: На Киевщине в Фастове в праздник Вознесения Господнего сторонники На Киевщине в Фастове в праздник Вознесения Господнего сторонники ПЦУ планируют захватить Покровский храм Украинской Православной Церкви.

Священник УПЦ просит всех неравнодушных верующих приехать к храму 2 июня в 06.00 часов утра, чтобы защитить его от рейдеров.

«Они называют себя украинцами и патриотами, а на самом деле действуют как провокаторы и враги Украины», — написал отец Анатолий.

Как сообщалось ранее, в Житомирской области церковная община Александро-Невского храма Украинской Православной Церкви защитила свой храм от попытки захвата. Прихожане заявили, что будут защищать свои права на свободу вероисповедания.