На Киевщине сторонники ПЦУ планируют захватить храм УПЦ

ЕС не думает о седьмом пакете санкций против России
Киев активно готовится к возможному повторному наступлению врага
Страны ЕС договорились ввести эмбарго на российскую нефть. Но есть нюанс
Генштаб ВСУ сообщает, что РФ потеряла в войне уже 30,5 тысяч солдат
Появилось видео с места ракетного удара по Славянску
Угроза повторного наступления на Киев остается, — КГВА
МВД предлагает мужчинам легальный способ выезда из страны во время войны
Россия стягивает войска к границе с Сумской областью
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 30 350 солдат
Синоптики рассказали, какой будет погода в последний день этой весны