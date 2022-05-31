Пополнять карту через кассу: «ПриватБанк» рассказал, как работает новая услуга

Главное: «ПриватБанк» запускает новую услугу. Карту можно пополнить через кассу.

Детали: «ПриватБанк» сообщил о запуске новой услуги. Как информируется, теперь пополнить карту можно наличными через кассы торговых точек, оплачивая покупки.

Уточняется, что через сервис можно пополнить карту любого украинского банка на сумму от 20 до 4 999 гривен.

Отмечается: «Оплачивая покупку, сообщите кассиру, что хотите пополнить карту и приложите карту к терминалу или введите номер, если это чужая карточка. Комиссия за такую услугу – 0,5% от суммы пополнения».

Сообщается, что пилотный проект сервиса «Пополнение на кассе» работает на кассах магазинов сети «Сім23» во Львове, Тернополе, Луцке, Ивано-Франковске, Ровно и других городах на западе Украины.

Ожидается, что вскоре такой сервис появится и в других торговых сетях.

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