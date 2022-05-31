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Новости > Львовский митрополит УПЦ рассказал о евангельском чуде исцеления слепорожденного

Львовский митрополит УПЦ рассказал о евангельском чуде исцеления слепорожденного

Александра Кудрявцева
30.05.22 16:30
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Львовский митрополит УПЦ рассказал о евангельском чуде исцеления слепорожденного
Главное: Никакое чудо не просветит того, кто превозносится над другими, считая зрячим лишь себя самого.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии, об этом сказал митрополит Филарет (Кучеров) в своем слове.
 
«Достойна искреннего сочувствия судьба человека, который лишен зрения. Он живет в темноте, постигая мир только на ощупь, и не видит ни голубого неба, ни яркого солнца. Однако, никому из таких людей не придет в голову убеждать других, что в мире нет ни солнца, ни неба. Наиболее печально состояние духовных слепых, которые не только сами впали в безбожие, но и пытаются заразить своей слепотой других людей», — сказал митрополит Филарет.
 
Он констатировал, что к судьбе евангельского слепорожденного подобна духовная судьба многих людей современности.
 
«Часть общества уже с детских лет отравляется ложными измышлениями так, что люди не знают учения Христа и не участвуют ни в Таинствах Церкви, ни в богослужениях. Смысл своего бытия они находят только в исполнении своих мгновенных прихотей, а свои духовные потребности удовлетворяют суррогатами философии, гностицизма, экстрасенсорики и неоязычества», — пояснил архиерей.
 
Владыка считает, что человеку, который недостаточно образован, бывает очень трудно достичь истинного Богопознания. «И все же радостно видеть, как даже при таких условиях, люди принимают Святое Крещение, как стекается в православные храмы молодежь», — добавил он.
 
«Но встречать тех, кто приходит к нам, нужно с христианской любовью, облекшись в смирение и терпение. К сожалению, некоторые из нас позволяют себе резко упрекать нецерковных людей в том, что они не знают обрядов, не умеют вести себя в храме. Такие прихожане уподобляются фарисеям, говорившим слепорожденному: „во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?“ (Ин. 9, 34), и сами впадают в страшный грех — отталкивают от Господа души, которые к Нему тянутся», — пояснил иерарх УПЦ.
 
Просветлять других может только тот, кто просветлен сам, отметил митрополит. «Православный христианин должен прежде всего стремиться не к тому, чтобы показательно делать какие-то добрые дела и спорить о вере, а к тому, чтобы очистить собственную душу», — добавил он.
 
«Однако, очень важно осознавать, что никакое чудо не просветит того, кто превозносится над другими, считая зрячим лишь себя самого. Иисус сделал неведомое — исцелил человека, слепого от рождения. Но фарисеи не только не уверовали в Него, но и осудили прозревшего слепорожденного, и дерзко произвели суд над Спасителем: „мы знаем, что Человек Тот грешник“ (Ин. 9, 24). Фарисеи представляли себя провидцами и вождями, но на самом деле были очень далеки от этого», — продолжил владыка.
 
Митрополит Филарет отметил, что впереди у нашего общества большой и сложный путь. «Ради его успешного прохождения следует и видеть друг друга, и слышать. Нужно отложить все недоразумения и обиды, и решать сложные вопросы бытия за столом переговоров в атмосфере взаимного уважения и христианской любви. Помним, что, когда находимся в мире с самими собой и с любовью относимся к окружающим, с нами рядом находится Сам Христос», — подытожил иерарх УПЦ.
 
В тему: Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле притчи об исцелении расслабленного.
 

Тэги: Евангелие, УПЦ

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