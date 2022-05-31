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Новости > Управделами УПЦ рассказал о главной причине разделений

Управделами УПЦ рассказал о главной причине разделений

Александра Кудрявцева
30.05.22 16:05
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Управделами УПЦ рассказал о главной причине разделений
Главное: Единственной причиной всех расколов и разделений является грех.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канал митрополита Антония (Паканича), об этом сказал управделами УПЦ сказал во время проповеди за Божественной литургией.
 
Владыка, говоря об исцелении слепорожденного (Ин. 9, 1-38), объясняет важный момент, без которого невозможно получить здоровье — ни телесное, ни душевное.
 
«Нужно задуматься над словом „исцеление“: стать целым. Не просто получить здоровье, которое нам нужно, но получить исцеление природы духовной и телесной. Человек целостный по своей природе, но грех разделяет каждого на тело и душу, мысли и свободу. Грех разрывает человека и внутри, и в людском обществе», — говорит митрополит Антоний.
 
Архиерей отметил, что кроме греха, безусловно, есть еще и множество других причин, по которым люди разделяются в семьях, в обществе, в стране.
 
«Но главная причина — в грехе, в том, что человек не отказывается от греха, не хочет жить без греха. А грех уже обрамляется в разные личины — красивые, приятные, очень чувствительные для нашей жизни», — отметил управделами УПЦ.
 
Митрополит Антоний добавил, что когда человек молится об исцелении — как душевном, так и телесном, он в первую очередь должен бороться с грехом.
 
В тему: Управделами УПЦ рассказал, что поможет перенести скорби и испытания.
 

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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