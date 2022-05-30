В России будут наказывать семьи офицеров, которые отказываются воевать в Украине

Главное: В западном военном округе России семьям офицеров запретили покидать территорию страны. В случае отказа военных от выполнения боевых задач их жен и детей угрожают переселять в депрессивные регионы РФ.

Детали: Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список российских вертолетчиков, которые бомбили Харьков и Харьковскую область. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

«Военная разведка Украины публикует список военных преступников — военнослужащих вертолетной эскадрильи 332 отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа (в/ч 12633 аэродром Пушкин г. Санкт-Петербург)», — говорится в сообщении ГУР.

Разведка сообщает, что в западном военном округе России семьям офицеров запретили покидать территорию страны: в случае отказа военных от выполнения боевых задач их жен и детей угрожают переселять в депрессивные регионы РФ.

«Командование западного военного округа уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих 332 отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Жены вертолетчиков решили отдохнуть за границей, пока их мужчины наносят ракетные и бомбовые удары по мирному населению Украины на Слобожанском направлении», — уточняют в ГУР.

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