Россия стягивает войска к границе с Сумской областью

Главное: Россия стягивает большое количество войск к границе с Сумской областью. Возле границы зафиксировали большое количество личного состава, артиллерийские и ракетные установки.

Детали: Россия отправила в Курскую область, которая граничит с Украиной, войска артиллерию и ракетные установки. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт во время совещания, которого цитирует издание Медуза.

По словам Старовойта, в область уже прибыло и пребывает большое количество личного состава Минобороны, дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок.

«В приграничных районах видим сообщения о том, что люди слышат взрывы — это работает наша армия (...) на сопредельной территории», — рассказал губернатор.

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