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Новости > В УПЦ рассказали, что на самом деле было решено на Соборе УПЦ

В УПЦ рассказали, что на самом деле было решено на Соборе УПЦ

Александра Кудрявцева
29.05.22 15:30
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В УПЦ рассказали, что на самом деле было решено на Соборе УПЦ
Главное: Принятые на Соборе решения объединены одной общей идеей: дать возможность Церкви полноценно осуществлять свою миссию в стремительно меняющихся условиях.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом рассказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.
 
Он отметил, что правки внесенные в Устав УПЦ на Соборе не являются расколом.
 
«Блаженнейший Митрополит Онуфрий и в дальнейшем будет поминать имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла наравне с Предстоятелями других Поместных Православных Церквей и пребывать в молитвенном и каноническом единстве со всеми Поместными Церквями, включая Русскую Православную Церковь. На Соборе Блаженнейший устно анонсировал новый порядок поминания иерархии за богослужением: приходской священник поминает своего епископа, все архиереи УПЦ — Предстоятеля УПЦ, а сам Блаженнейший — Святейшего Патриарха Кирилла и Предстоятелей Поместных Церквей. УПЦ сохраняет своё внутреннее единство, также как и внешнее со всей полнотой Православия», — сказал священник.
 
Отец Николай пояснил, что главный критерий всех решений Собора — польза для Украинской Православной Церкви в современных условиях её жизни. «Нужно понимать, что любой статус Церкви — это форма существования и функционирования Церкви в конкретных исторических условиях, в рамках конкретного народа, которая призвана содействовать эффективной проповеди Евангелия и миссии Церкви», — добавил спикер УПЦ.
 
«В связи с тем, что исторические условия изменились, поменялись и некоторые формы существования нашей Церкви: Собор внёс изменения в Устав Украинской Православной Церкви. Мы надеемся, что Церкви станет легче осуществлять свою христианскую миссию в украинском обществе в современных условиях.
 
Именно потому, что какие-то элементы связи с Московским Патриархатом стали усложнять миссию Церкви в Украине, все элементы в Уставе, где об этой связи упоминалось, были удалены. Удалены в плане административном, но не в плане молитвенном. Все мы остаёмся членами единой Церкви Христовой, Которая одна и та же в Украине, России, Греции и других странах. Да, сейчас война между Россией и Украиной. Но мы не прекращаем молитвенную связь, так же как, когда в 2008 году Россия напала на Грузию, Грузинский Патриарх не прервал молитвенного общения с Русской Православной Церковь», — продолжил заместитель главы ОВЦС УПЦ.
 
Священник УПЦ отметил, что принятые на Соборе решения объединены одной общей идеей: дать возможность Церкви полноценно осуществлять свою миссию в стремительно меняющихся условиях. «Не надо цепляться за формы, нужно смотреть в самую суть, в главный критерий принятия этих решений», — добавил он.
 
Далее спикер УПЦ пояснил, требует ли Постановление Собора УПЦ рецепции Поместными Церквями.
 
«Нет, не требует. Поместные Церкви это воспримут просто как данность, как факт. Нужна больше рецепция внутри нашего церковного сообщества, внутри нашей Церкви. Важно, чтобы люди поняли, что решения Собора принимаются на пользу Церкви. Мы понимали это и раньше, но на Соборе особенно проявилось то, что Украинская Православная Церковь живёт в разных условиях. В западных и центральных епархиях одни вызовы, у восточных, особенно тех, которые находятся под оккупацией, — другие. Но вместе с тем, мы — одна Церковь», — сказал отец Николай.
 
В тему: В УПЦ состоялся Архиерейский Собор: изменения в Уставе, самостоятельность архиереев, осуждение войны.
 

Тэги: УПЦ

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