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Новости > В УПЦ рассказали, в каких странах будут открыты новые приходы

В УПЦ рассказали, в каких странах будут открыты новые приходы

Александра Кудрявцева
29.05.22 15:15
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В УПЦ рассказали, в каких странах будут открыты новые приходы
Главное: В УПЦ обращаются из восточно-европейских Поместных Церквей (Польша, Сербия, Румыния, Болгария) с просьбами прислать священников для окормления украинцев.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом рассказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.
 
«В новых исторических условиях столкнулись с новым пастырским вызовом — массовым выездом украинцев за рубеж. Такого не было раньше, по крайней мере в таких масштабах. В связи с нападением России на нашу страну, многие верующие за границей не хотят идти в храмы РПЦ или РПЦЗ, не хотят идти в храмы, где поминается имя патриарха Кирилла. Это пастырские реалии. Не мы их создали. Мы только реагируем на них. Потому мы были вынуждены по просьбе наших людей, которые уезжают в разные страны (главным образом страны Европы), открывать приходы Украинской Православной Церкви за границей. Приходы, где поминается имя Блаженнейшего Митрополита Онуфрия», — сказал спикер УПЦ.
 
Он отметил, что священники УПЦ как пастыри своего украинского народа поехали за своими людьми на в другие страны.
 
«Мы не забираем прихожан из храмов РПЦ — многие из них продолжают там молиться. Мы ориентируемся на тех людей, которые туда не могут или не хотят ходить, и собираем и обнимаем новых людей, которые были не так близки к Церкви. Это вопрос не юрисдикции, а миссии. Это вопрос больше пастырский, а не церковно-политический. Таким образом главным критерием, красной нитью всех решений Собора является именно польза для миссии Церкви, как внутри страны, так и за рубежом», — пояснил заместитель главы ОВЦС УПЦ.
 
Отец Николай Данилевич подчеркнул, что важность решений Собора УПЦ состоит именно в том, что Церковь отреагировала на произошедшие в обществе и стране изменения.
 
«Мы ведь не занимались открытием зарубежных приходов 30 лет назад. Тогда люди так массово ещё не выезжали за границу. В 2000-е была массовая рабочая эмиграция, мы стали открывать приходы. Теперь новая эмиграция, вызванная войной. Многие вернутся, а многие ведь останутся жить за границей», — продолжил спикер УПЦ.
 
Священник констатировал, что за три месяца войны открыто 10 новых приходов в странах Западной Европы, до войны — 6.
 
«Но очевидно, что задачи большие. В настоящее время из восточно-европейских Поместных Церквей (Польша, Сербия, Румыния, Болгария) к нам обращаются с просьбами прислать священника для окормления украинцев или благословить остаться служить тем священникам, которые выехали туда как беженцы», — подытожил отец Николай.
 
В тему: На Соборе УПЦ приняли решение открыть новые приходы за границей.
 

Тэги: УПЦ

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