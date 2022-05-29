В УПЦ рассказали, в каких странах будут открыты новые приходы

29.05.22 18:20

На Закарпатье освятили новый храм УПЦ

29.05.22 16:50

Предстоятель УПЦ впервые помянул на литургии Предстоятелей Поместных Церквей

29.05.22 16:35

Верующие УПЦ в соцсетях поздравляют Митрополита Онуфрия с 50-летием священнической хиротонии

29.05.22 15:30

В УПЦ рассказали, что на самом деле было решено на Соборе УПЦ

29.05.22 14:55

В УПЦ рассказали о возобновлении мироварения в Киеве

29.05.22 13:16

Останки самолета «Мрия» пока не будут утилизировать

28.05.22 15:50

Митрополит УПЦ рассказал о путях, которые приводят человека к Богу

28.05.22 12:45

На Соборе УПЦ приняли решение открыть новые приходы за границей

28.05.22 11:25

Священники УПЦ в пяти епархиях отпели украинских воинов

28.05.22 10:30

Собор УПЦ назвал условия диалога с ПЦУ