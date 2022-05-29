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Новости > В УПЦ рассказали о возобновлении мироварения в Киеве

В УПЦ рассказали о возобновлении мироварения в Киеве

Александра Кудрявцева
29.05.22 14:55
227
В УПЦ рассказали о возобновлении мироварения в Киеве
Главное: Собор Украинской Православной Церкви 27 мая имел размышления о возобновлении мироварения в Украинской Православной Церкви.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич прокомментировал это решение.
 
«В православном мире действительно принято считать, что право самостоятельно варить миро является одним из признаков автокефальной Церкви. Но, во-первых, до 1917 года существовала традиция мироварения в Киево-Печерской Лавре. Об этом свидетельствуют исторические источники. Я где-то читал, что миро из Киева брали даже некоторые представители балканских Церквей — Сербской, Болгарской — возможно, потому что в XVIII–XIX веках им было просто легче доехать до Киева, чем, условно говоря, до Стамбула», — сказал отец Николай.
 
Священник пояснил, что на самом деле с точки зрения сакраментологической, то есть с точки зрения таинств Церкви, миро мог бы освящать даже каждый епископ.
 
«Именно епископ является в Церкви главной, сакраментологической единицей: он может совершать все таинства, рукополагать священников, именно епископ благословляет священнику совершать богослужения, выдавая антиминс, и священник служит как раз в силу делегируемого ему епископом на это права. Так было в древней Церкви, и, кстати, в Католической Церкви до сих пор сохранился этот принцип: у них каждый епископ приготовляет себе миро», — продолжил спикер УПЦ.
 
Протоиерей Николай Данилевич константировал, что в Православии исторически сложилось так, что освящение мира — это прерогатива Предстоятеля Церкви.
 
«Если говорить о внешних формах существования УПЦ, то, по большому счёту, у нас есть все признаки полноценной автокефалии. Не урезанной, не сокращённой, как у некоторых Церквей, а именно полноценной автокефалии. Иными словами, у нас есть всё для совершения полноценной миссии Украинской Православной Церкви в разных сферах деятельности. Теперь, главное, этот статус наполнять содержанием», — заключил заместитель главы ОВЦС УПЦ.
 
В тему: Собор УПЦ назвал условия диалога с ПЦУ.
 

Тэги: УПЦ

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