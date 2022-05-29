Останки самолета «Мрия» пока не будут утилизировать

Главное: Предприятие «Антонов» утверждает, что останки разбомбленного самолета Ан-225 «Мрия» не выводили на утилизацию.

Детали: ГП «Антонов» опровергло информацию об утилизации останков самолета «Мрия». Об этом говорится на его странице в «Фейсбуке».

«В сети интернет широко распространяется ложная информация о «вывозе из аэропорта „Киев-Антонов-2“ агрегатов самолета Ан-225 „Мрия“ с целью их дальнейшей утилизации», — говорится в сообщении.

Утверждается, что ГП «Антонов» тесно сотрудничает с правоохранительными, следственными органами Украины в направлении сбора доказательств преступлений, совершенных российскими военными.

«Видео, послужившее основанием для распространения недостоверной информации, было снято „пиратским“ способом и распространено без согласования с ГП „Антонов“ и соответствующими государственными органами», — говорится в сообщении.