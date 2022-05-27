Российским «Боингам» запретили садиться в Китае

Главное: Самолетам Boeing, которые принадлежат российским авиакомпаниям, запретили приземляться в китайских аэропортах. Больше всего от такого решения пострадают Почта России, перевозчик Авиастар и любители AliExpress.

Детали: Самолетам Boeing российских авиакомпаний запретили садиться в Китае. Об этом сообщает Telegram-канал Baza в пятницу, 27 мая.

Утверждается, что документ об этом запрете российским авиакомпаниям разослали на этой неделе.

«По нему Boeing запрещается летать через Поднебесную. Позже в Китае уточнили — пролетать все же можно, но только транзитом. Власти страны требуют, чтобы у воздушных судов из России не было двойной регистрации Бермудские острова-Россия, как сейчас», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что авиакомпании подчинились бы требованиям, но сделать этого не могут — исключать страны из регистрации могут только лизингодатели. А лизингодатели большинства российских Boeing поддерживают санкции. При этом на сегодня почти у всех грузовых авиакомпаний самолеты Boeing в лизинге.

Больше всего от такого решения пострадает перевозчик Авиастар и любители Алиэкспресса — компания является основным партнером маркетплейса (а еще Почты России). В парке авиакомпании пять Boeing, которые еженедельно совершали 20-25 рейсов в Китай и обратно. Они перевозили около 700 тонн товаров в неделю, но теперь логистический маршрут надо менять.

В парке Авиастара есть и старые Ту, однако эти самолеты не могут перевозить необходимые объемы.

В тему: Россия решила не возвращать чужие самолеты, взятые в лизинг.