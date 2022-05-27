Уровень безработицы в Украине одновременно и вырос, и снизился

Главное: С начала 2022 года уровень безработицы в Украине вырос на 4,3%. При этом на данный момент этот показатель на 20% ниже, чем годом ранее, что объясняется массовым выездом украинцев за границу.

Детали: С января по май количество безработных в Украине выросло на 4,3% и по состоянию на 27 мая составляет 307619 человек. Такие данные опубликовал замглавы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

«Это на 20,2% меньше, чем год назад... Тут важно сравнить еще разницу между началом года и после трех месяцев войны. Рост с 1 января до 27 мая: рост на всего 4,3%», — написал он.

Такие показатели он объясняет выездом украинцев за границу.

Лидерами роста безработицы с начала года стали Сумская область (+45%), Киев (+32,2%), Киевская область (+23,9%), Закарпатская область (+19,3%), Волынская область (+17,9%).

При этом в областях, куда люди чаще всего эвакуируются — Ивано-Франковская область, Львовская, Тернопольская, Черновицкая, Винницкая — показатели снижения безработицы с начала года находятся в коридоре 10%.

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