Кабмин нашел выход из топливного кризиса

Главное: Кабмин принял решение относительно публичных закупок нефтепродуктов за рубежом в условиях военного положения. Заказчиком будет «Укрзализныця».

Детали: Кабинет министров решил закупить нефтепродукты за рубежом и направить их на первоочередные нужды государства и на увеличение государственного резерва. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«В связи с дефицитом нефтепродуктов на внутреннем рынке принят проект постановления относительно осуществления их публичных закупок в условиях военного положения», — написал он

Документом предусматривается, что АО «Укрзализныця», выступая в роли заказчика, осуществляет закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам.

«Закупленные нефтепродукты будут направлены на первоочередные нужды государства и на увеличение государственного резерва», — сообщил премьер.

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