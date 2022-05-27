Война в Украине затянется до конца года, — ГУР

Главное: Военные действия на украинской территории могут продлиться до конца года. В ГУР заявили, что власти РФ не намерены отказываться от своих планов.

Детали: Президент России Владимир Путин не хочет сдавать позиции и отказываться от планов, поэтому война в Украине будет долгой. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Он напомнил, что главная задача в РФ — окружить украинскую армию на востоке Украины и выйти на границы Луганской и Донецкой областей.

«Путин не отказывается от своих планов. Эта война будет затягиваться. Насколько будет затянута активная фаза, это будет сентябрь месяц или это будет октябрь или до конца года — зависит от нашего сопротивления, от состояния наших сил обороны и от той помощи, которую нам оказывают», — отметил Скибицкий.

Он подчеркнул, что с начала мая российская армия строит несколько линий обороны в Херсонской области, минирует мосты и дороги.

«Готовят соответствующие инженерные постройки, строится даже не одна и не две, а третья линия обороны. И это говорит о том, что РФ хочет остаться (на юге Украины) надолго», — уточнил представитель ГУР.

По его словам, российская армия уже использовала 60% запасов высокоточного оружия и начинает снимать с хранения старые советские боеприпасы.

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