Из-за войны НБУ «напечатал» 120 млрд гривен

Главное: Из-за войны Украина вынуждена финансировать бюджет за счет выпуска военных облигаций и привлечения внешнего финансирования. За три месяца НБУ «напечатал» 120 млрд грн.

Детали: С начала войны главным источником пополнения бюджета стали военные облигации, Нацбанк за три месяца «напечатал» 120 млрд грн, или 4,1 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в четверг, 26 мая.

В мае НБУ провел эмиссию 50 млрд грн — как и в апреле. Еще 89,9 млрд грн поступило от продажи военных облигаций другим инвесторам.

Также 41,3 млрд грн поступило от МВФ в виде кредита.

От США, Британии, Италии, Швеции, Дании, Норвегии, Австрии, Латвии, Литвы и Исландии Украина получила средства в виде грантов, то есть безвозвратной помощи.

Всего в бюджет поступило 13,8 млрд долл., или 404,2 млрд грн.

При этом 1,35 млрд долларов получено именно в виде грантов.

Согласно данным Минфина, в марте международная поддержка Украины составила $3 млрд, в апреле — $1,7 млрд, а в мае — около $2 млрд при необходимых $5 млрд ежемесячно. Оставшаяся сумма покрывается за счет рыночного размещения военных облигаций — до $1 млрд — и выкупа их Нацбанком.

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