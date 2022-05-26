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Новости > Управделами УПЦ рассказал, что поможет перенести скорби и испытания

Управделами УПЦ рассказал, что поможет перенести скорби и испытания

Александра Кудрявцева
26.05.22 14:59
107
Управделами УПЦ рассказал, что поможет перенести скорби и испытания

Главное: Искреннее покаяние, терпение и доверие Богу помогают выйти из испытаний мудрее и сильнее.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Те, кто хорошо знает историю Церкви, обычно спокойнее и смиреннее воспринимают все испытания, выпадающие на долю церковного народа. Ведь сколько раз за почти двухтысячелетнюю историю Церкви могло показаться, что она стоит на краю пропасти, что иерархи и духовенство утратили стойкость, а миряне думают лишь о земных проблемах. Но всякий раз Господь Сам выводил Церковь на нужный путь...Всякое бывало. Но всегда Церковь выходила из всех испытаний сильнее, чем была до них», — отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ объяснил, что испытания являются следствием грехов человека, а не только внешним воздействием на общество и Церковь.

«Обычно в голове обывателя представляется такая картина: человек совершает грех — Бог его наказывает страданиями. Это не совсем так. Совершая грех, мы отгоняем от себя Божью благодать и тем самым становимся уязвимыми для сил зла. Соответственно, раскаявшись, возвращаемся не только в любящие объятия Господа, но и получаем защиту от зла. Ведь Господь не насилует нашу волю», — сказал архиерей.

Митрополит Антоний обратил внимание, что последствия грехов могут ощущаться еще долго, но терпение и смирение обязательно будет вознаграждено Богом.

«Какие бы драматические явления ни происходили, какие бы события ни смущали душу, мы всегда и во всем должны доверять Господу и молиться Ему, бороться с унынием, маловерием, собственными грехами, чтобы очиститься от зла, избавиться от всего суетного и сиюминутного, соединиться с Господом нашим. Смирение, терпение, надежда, вера и любовь. Только тогда мир станет светлее и Господь будет во всём», — подытожил владыка.

В тему: На Афоне молятся о прекращении войны в Украине.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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