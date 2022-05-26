Украина намекает Венгрии, что нефтепровод «Дружба» может сломаться

Главное: Украина имеет рычаг давления на Венгрию, которая блокирует введение важных санкций против РФ. По словам советницы министра энергетики Украины Елены Зеркаль, у нас есть нефтепровод «Дружба», по которому к Венгрии по отдельной нити прокачивается газ, и с этой веткой нефтепровода может «что-то произойти».

Детали: Венгерское правительство продолжает шантажировать Европейский союз, блокируя введение нефтяного эмбарго. В то же время у Украины есть рычаг, который способен убедить страну в своем решении. Об этом заявила советница министра энергетики Елена Зеркаль.

«Венгрия воспользовалась ситуацией. Их аппетит к фондам Европейского союза растет ежедневно. Они решили, что у них наступило звездное время, когда можно требовать все что угодно, лишь бы не разрушить европейское единство», — сказала Зеркаль

Как отметила Зеркаль, Украина могла бы ответить премьеру Венгрии Виктору Орбану на языке, который он понимает. Речь идет именно о нефтепроводе «Дружба», через который в Венгрию идет отдельная нитка.

«В руках Украины есть прекрасный рычаг — это нефтепровод „Дружба“. Даже если мы очень ценим отношения со Словакией, которая также получает нефть через „Дружбу“, в Венгрию идет отдельная нить. Было бы очень кстати, если бы с ним что-то случилось», — добавила советница министра энергетики.

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