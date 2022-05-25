Стало известно, когда в Украине вернут госрегулирование цен на топливо

Главное: В Украине в том или ином виде вернут госрегулирование цен на топливо. Случится это тогда, когда дефицит топлива на украинском рынке исчезнет.

Детали: В Украине планируют вернуть госрегулирование цен на бензин и дизтопливо. Об этом заявил заместитель министра экономики Денис Кудин во время круглого стола Energy Club.

«Мы упразднили ценовое регулирование временно. Цена выросла — до уровня мелкой группы. Собственно, мы так и прогнозировали. Но это не значит, что правительство позволит заниматься мародерством», — отметил он.

Также Кудин сообщил о проверках отдельных предприятий, продававших бензин по необоснованно высоким ценам.

По его словам, госрегулирование вернут в том или ином виде, когда дефицит топлива на украинском рынке исчезнет.

«Лаг снабжения, время от контрактирования до вывоза в Украину может быть до 30 дней. Есть примеры, когда крупные операторы ввезли горючее в Констанцу (порт в Румынии — ред.) еще месяц назад, и до сих пор не весь этот объем въехал в Украину», — рассказал заместитель министра экономики.

Как отметил Кудин, именно по этой причине, как только ситуация нормализуется, ценовое регулирование вернется.

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