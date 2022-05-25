В школьные программы будут внесены изменения из-за войны

Главное: В украинских школах в программах некоторых предметов будут внесены изменения. Некоторые коррективы планировались еще до войны, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Детали: В программы некоторых предметов в украинских школах будут внесены изменения в связи с войной. Об этом во время брифинга в среду, 25 мая, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Бабак сообщил, что некоторые изменения планировались и до войны, но российское вторжение внесло свои коррективы.

«Поэтому будет пересматриваться и курс русской литературы, иностранной литературы, истории некоторым образом. Программы будут однозначно меняться: мы не можем не реагировать школьной программой на то, что происходит», — отметил глава комитета.

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