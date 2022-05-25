С начала войны в Украине погибли 238 детей

Главное: Ювенальные прокуроры сообщают, что с начала войны в Украине 238 детей погибли и более 433 ранены. Но эти цифры не окончательны, так как еще нет точных сведений из временно оккупированных и освобожденных территорий.

Детали: В Украине в результате вооруженной агрессии РФ погибли не менее 238 детей. Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора Украины.

По официальной информации ювенальных прокуроров, 238 детей погибли и более 433 ранены, но эти цифры не окончательны, так как еще нет точных сведений из временно оккупированных и освобожденных территорий.

Больше всего, по задокументированным данным, погибло и пострадало детей в Донецкой области — 149, Киевской — 116, Харьковской — 104, Черниговской — 68, Луганской — 50, Херсонской — 49, Николаевской — 45, Запорожской — 28, Сумской — 17, в г. Киеве — 16, Житомирской — 15.

Во время фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели 11-летней девочки из Чугуевского района Харьковской области. Девочка погибла во время обстрела еще 25 февраля.

Также стало известно, что в результате обстрелов оккупантами г. Мариуполь Донецкой области погибли трое подростков 14, 15 и 17 лет.

В Офисе генпрокурора сообщают, что вследствие бомбардировок и обстрелов в Украине повреждено 1848 учебных заведений, 173 из них полностью разрушены.

«Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единый доказательный хаб warcrimes.gov.ua и по телефонам: +380961004438, +380683235856», — говорится в сообщении.

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