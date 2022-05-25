Стало известно, когда и где будет представлен план восстановления Украины

Главное: В начале июля в швейцарском Лугано состоится конференция по Украине. На ней будет представлен план восстановления страны.

Детали: Украина намерена представить план послевоенного восстановления страны на конференции по в Лугано в начале июля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам пресс-конференции с президентом Швейцарии Игнацио Кассисом в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«Украина ожидает, что Конференция восстановления станет мощным драйвером и политической платформой для реализации дальнейших шагов по восстановлению и развитию Украины, мирного будущего нашего государства и устойчивости демократического мира», — отметил премьер.

По его словам, Конференция по вопросам реформ, которая состоится в Лугано 4-5 июля, решили посвятить вопросам восстановления Украины и на мероприятии Украина планирует представить проект Плана восстановления.

«План будет включать в себя восстановление и развитие инфраструктуры и жилья, структурную модернизацию и перезапуск экономики, имплементацию европейских стандартов во всех сферах, меры по преодолению безработицы, поддержку уязвимых групп населения, восстановление и сохранение культурного наследия. Мы верим, что получим поддержку проекта от партнеров и привлечем новых участников к восстановлению Украины», — сказал Шмыгаль.

Он также призвал международное сообщество мобилизовать финансовую помощь для реализации Плана восстановления и развития Украины для преодоления последствий войны и избегания широкомасштабного социально-экономического кризиса.

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