Зеленский назвал главное условие для окончания войны

Главное: Владимир Зеленский заявил, что дипломатический путь окончания войны возможен только после отвода российских войск на позиции до вторжения. При этом Украина претендует на возвращение и ранее оккупированных территорий.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Украинском завтраке в Давосе. Во время выступления Зеленский раскритиковал Запад за отсутствие единства, упрекнул Венгрию в блокировке шестого пакета санкций против России, заявил, что Путин до сих пор ведет войну, потому что окружение скрывает от него реальную ситуацию, а также назвал условия завершения войны.

«Что касается того, когда эта война может закончиться, я думаю, это зависит от некоторых вещей. Прежде всего, от желания разных сторон, желания объединенного Запада по поводу прочности и вооружения, финансовой прочности Украины, желания объединенного Запада не бояться воевать с РФ, воевать в этой гибридной войне по-разному, не своими людьми», — сказал Зеленский.

Дипломатический путь окончания войны, по убеждению Зеленского, возможен только после отвода российских войск на позиции до вторжения. При этом Украина претендует на возвращение и ранее оккупированных территорий.

Но Зеленский сообщил, что со стороны России желания вести переговоры нет.

«Мы понимаем, что есть военная часть войны и после нее в любом случае будет мирный процесс и стол переговоров и будет точно мир. Вопрос с кем Украина будет договариваться, с каким президентом России. Это тоже зависит от желания действующего президента России», — подчеркнул Зеленский.

Но, по словам Зеленского, президент РФ Владимир Путин не отдает себе отчет в том, что происходит.

«Он живет в своем информационном мире, не понимая, что Украина не пойдет на уступки. Мы боремся на своей земле и не против кого-нибудь, а за себя и за свою свободу, будущее. Он должен жить в действительности. Говорить сегодня можно только с президентом РФ, нет никакого смысла разговаривать с посредниками», — добавил Зеленский.

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