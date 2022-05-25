Россия выдвинула новые условия для разблокировки украинских портов

Главное: В Москве готовы предоставить коридор для экспорта зерна из украинских портов. Правда, для этого они требуют отменить санкции и разминировать акватории украинских портов для их разблокирования.

Детали: Россия готова предоставить гуманитарный коридор для выхода кораблей из украинских портов при условии разминирования их акватории. Об этом в среду, 25 мая, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые транзакции, а также требует разминирования со стороны Украины всех портов, где стоят корабли. Россия готова предоставить необходимый гуманитарный проход, что она и делает каждый день», — сказал он.

В то же время, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе Украинского завтрака в Давосе усомнился в возможности создания коридора для экспорта зерна из портов.

«Если НАТО не закрыло небо над Украиной в самые трагические моменты войны, то почему они должны разблокировать море, чтобы беспрепятственно транспортировать сельхозпродукцию. Я буду приветствовать это решение, но не думаю, что у мира хватит мужества для этого», — заявил он.

В тему: Раньше Россия выдвигала одно условие для разблокировки украинских портов.