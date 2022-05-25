Генштаб отчитался о потерях врага: данные на 25 мая

Главное: В Украине погибли 29450 солдат противника. Кроме того, уничтожены 1305 российских танков, 206 самолетов и 170 вертолетов.
Детали: С 24 февраля по 25 мая общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 29 450 человек (+100 за сутки). Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Уничтожены:
— 1305 (+3) танков;
— 3213 (+19) боевых бронированных машин;
— 606 (+0) артиллерийских систем;
— 201 (+0) реактивная система залпового огня;
— 93 (+0) средства ПВО;
— 206 (+1) самолетов;
— 170 (+0) вертолетов;
— 491 (+11) БПЛА оперативно-тактического уровня;
— 112 (+0) крылатых ракеты;
— 13 (+0) кораблей / катеров;
— 2217 (+5) единиц автомобильной техники и автоцистерн;
— 44 (+1) единицы специальной техники.
За минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Лиманском направлении. Данные уточняются.
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