Генштаб отчитался о потерях врага: данные на 25 мая

Главное: В Украине погибли 29450 солдат противника. Кроме того, уничтожены 1305 российских танков, 206 самолетов и 170 вертолетов.

Детали: С 24 февраля по 25 мая общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 29 450 человек (+100 за сутки). Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Уничтожены:

— 1305 (+3) танков;

— 3213 (+19) боевых бронированных машин;

— 606 (+0) артиллерийских систем;

— 201 (+0) реактивная система залпового огня;

— 93 (+0) средства ПВО;

— 206 (+1) самолетов;

— 170 (+0) вертолетов;

— 491 (+11) БПЛА оперативно-тактического уровня;

— 112 (+0) крылатых ракеты;

— 13 (+0) кораблей / катеров;

— 2217 (+5) единиц автомобильной техники и автоцистерн;

— 44 (+1) единицы специальной техники.

За минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Лиманском направлении. Данные уточняются.

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