На Ровенщине УПЦ передали помощь для ВСУ и нуждающихся

Главное: В Ровенской области прихожанки Михайловского храма Украинской Православной Церкви в селе Зоря передали полуфабрикаты и продукты для военных и нуждающихся.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, верующие приготовили для военных вареники и выпечку.

«Усилиями прихожанок было приготовлено 82 литра вареников, 20 литров казацкого сала, 9 коробок пирогов, 2 коробки чебуреков, 2 коробки сосисок в тесте», — рассказал протоиерей Валерий Капитанюк, настоятель Михайловского храма.

Приготовленные блюда прихожане передали в Зорянскую ОТГ, чтобы волонтеры передали домашнюю выпечку воинам и всем нуждающимся.

«Всем нам мира, Божьего благословения, покрова Божией Матери и покровительства Архистратига Михаила и всех сил бесплотных. Молимся вместе за мир в нашем государстве и во всем мире. С нами Бог!» — добавил отец Валерий.

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