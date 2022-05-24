В Иерусалиме в храме Гроба Господня замироточили иконы

Главное: В Иерусалиме в храме Гроба Господня сегодня ночью замироточили четыри иконы.

Иконы находятся в приделе святого мученика Лонгина Сотника (римский воин, который пронзил копьём бок распятого Иисуса Христа) и в приделе Бичевания в храме Гроба Господня.

Иерусалимская патриархия изучает данное явление и вероятно скоро даст официальную оценку.

Фото: «Православная Церковь» / Фейсбук