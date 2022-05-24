Стало известно, откроются ли в Украине школы 1 сентября

Главное: Если ситуация в стране будет позволять, 1 сентября в Украине планируют открыть школы. Но только те, в которых есть бомбоубежища.

Детали: Школы в Украине откроются с 1 сентября. Но только те, которые оборудованы укрытия на случай обстрелов. Об этом заявил заместитель министра образования Андрей Витренко.

«Мы прорабатываем механизмы, при которых 1 сентября начнется офлайн-обучение в школах. Все зависит от ситуации в стране», — говорит он.

По его словам, сейчас проводится аудит школ на предмет того, есть ли у них бомбоубежища, чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов.

«По нашим планам, откроются школы, которые смогут быть обеспечены бомбоубежищами. Такие школы в Украине существуют», — добавил Витренко.

В тему: Стало известно, когда в Киевской области завершится учебный год.