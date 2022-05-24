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Новости > Митрополит УПЦ объяснил, что значит быть истинным христианином

Митрополит УПЦ объяснил, что значит быть истинным христианином

Александра Кудрявцева
24.05.22 14:53
207
Митрополит УПЦ объяснил, что значит быть истинным христианином

Главное: Быть настоящим христианином — выражать христианские ценности не словом, а всей жизнью.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Почему люди, жившие в первом веке, не видевшие Христа, не слышавшие Его проповедей, не читавшие о Нем в книгах (которых тогда еще не было), массово становились христианами? Они узнавали Спасителя в тех, кто в Него уверовал. И не потому, что они красиво о Христе говорили, а потому что в себе отражали Самого Христа, были Его иконой „словом, делом и житием“. Видя красоту их жизни, язычники и сами становились христианами», — отметил митрополит Лука.

Владыка привел историю от святителя Григория Нисского о бродячем артисте, который научил танцевать обезьяну так искучно, что когда он одевал ее в человеческие одежды, закрывал лицо маской, люди принимали животное за пляшущую девочку. Но стоило зрителям бросить обезьяне под ноги орешки, как она срывала с себя маску и обнажала свою истинную природу.

«Не так ли бывает и с теми из христиан, которые внешне стараются быть благочестивыми, но стоит только сатане бросить им под ноги какие-то искушения, как всё их благочестие пропадает, и они становятся звероподобными. Настоящая сущность души проявляется не в периоды мира и благоденствия, а во время искушений и духовной брани. Так и сейчас, когда наша Церковь, как и вся страна, проходит годину лютых испытаний, обнаруживается кто из нас христианин по своей сущности, а кто лишь по названию», — подытожил владыка.

В тему: На Киевщине сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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