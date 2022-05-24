В Минздраве рассказали, грозит ли Украине оспа обезьян

Главное: На сегодняшний день случаев инфицирования обезьяньей оспой в Украине нет. По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, шансы распространения этой болезни на территории нашей страны очень малы.

Детали: Шансы распространения обезьяньей оспы на территории Украины очень малы, поскольку Украина не является транзитной страной для путешествий в страны Африки. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас в мире зарегистрировано 258 случаев, это 171 подтвержденный и 87 подозрительных.

«Вирус действительно стабильный, поэтому он не так быстро мутирует, как, например, коронавирус, и течение довольно легкое. Намного легче оспа. Мы сейчас находимся на этапе готовности и на этапе мониторинга этой ситуации», — заявил Кузин.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день случаев инфицирования обезьяньей оспой в Украине нет.

«Чтобы инфицироваться нужен длительный близкий контакт с больным человеком», — заявил Кузин, добавив, что, если украинец инфицируется вирусом на территории ЕС, он будет находиться там до момента полного выздоровления.

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