В ГУР назвали сроки переломного момента в войне

Главное: Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что переломный момент в войне с Россией наступит в августе. До этого времени у Украины не будет достаточно вооружения для активных боевых действий.

Детали: Переломный момент в войне с Россией наступит в августе, а активная фаза закончится к концу года. Такой прогноз в интервью Украинской правде озвучил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, именно в августе Украина получит достаточно вооружения и активно начнет использовать его в боевых действиях.

«Как и сказал, активная фаза должна пойти на максимальный спад до конца года. Ресурсов в России для ведения нормальной войны есть на 12 месяцев», — говорит Буданов.

При этом активное ведение боевых действий, когда из рук в руки переходят целые населенные пункты, должно значительно сократиться до конца года и свестись почти к нулю.

«Она (война) закончится единственным: возвращением наших оккупированных территорий... До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма», — заявил глава ГУР.

Он добавил, что для РФ есть два варианта окончания войны:

— Смена политического руководства при формальном сохранении территориальной целостности России. Тогда все обвинят лично Путина в войне, будут выводить войска со всех оккупированных территорий по всему миру;

— Разделение России на три и более части. Это будут новые независимые государства.

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