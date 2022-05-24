В Молдове задержан экс-президент Додон. Его подозревают в госизмене

Главное: В Молдове задержали бывшего президента Игоря Додона. Его подозревают в целом ряде преступлений, включая госизмену.

Детали: Экс-президент Молдовы Игорь Додон задержан на 72 часа. Об этом сообщает издание Mash.

Сообщается, что Додона подозревают в целом ряде преступлений, включая коррупцию и госизмену.

Прокуроры по борьбе с коррупцией, сотрудники Национального антикоррупционного центра и Службы разведки и безопасности Молдовы во вторник, 24 мая, начали обыски в доме экс-президента страны Игоря Додона. Об этом сообщает издание Newsmaker.

Представительница прокуратуры Марьяна Черпец сообщила, что уголовное дело против Додона возбуждено по нескольким статьям Уголовного кодекса. Экс-президента подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями о пассивной коррупции, принятии финансирования политической партии преступной организацией, государственной измене и незаконном обогащении.

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