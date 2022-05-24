В Днепропетровской, Владимир-Волынской и Могилев-Подольской епархиях священники УПЦ отпели украинских воинов

Виннитчине в селе Попелюхи Могилев-Подольского района настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Василий Балан отпел 20-летнего воина Максима.
Юноша был единственным сыном у матери и добровольцем ушел служить в ВСУ. Духовенство Мурованокуриловецкого благочиния выражает соболезнования семье погибшего и просит всех помолиться за упокой новопреставленного убитого воина.
На Буковине в селе Реваковцы простились с погибшим воином Иваном Серной, а 15 мая в поселке Путилы — с Денисом Калюжным.
Отпевание воина Ивана совершили в Свято-Николаевской храме Реваковцев во главе с секретарем Черновицко-Буковинской епархии УПЦ архимандритом Никитой. Воина Дениса в поселке Путила отпел настоятель Свято-Николаевской общины протоиерей Василий Кемович. Епархия выражает соболезнования семьям погибших воинов.
На Волыни в поселке Заболотье Ковельского района отпели воина Ивана Галенду. Чин возглавил благочинный Ратновского церковного округа протоиерей Анатолий Гурский в сослужении местного духовенства.
Отец Анатолий выразил глубокие соболезнования семье Ивана и призвал духовенство и мирян к усиленной молитве за новопреставленного воина.
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