В Россию принудительно депортировали почти полтора миллиона украинцев

Главное: 1,4 млн украинцев были принудительно депортированы в Россию. РФ рассчитывала принудительно вывезти более двух миллионов украинцев, говорит уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Детали: Россия депортировала уже 1,4 млн украинцев. Такие цифры на дискуссии «Защита прав человека во время войны» в Russia War Crimes House в рамках экономического форума в Давосе в понедельник, 23 мая, озвучила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«1,4 млн, из которых более 240 тысяч детей, принудительно вывезла, депортировала Российская Федерация к себе на территорию», — сказала она.

Денисова заявила о доказательствах того, что РФ заблаговременно готовила принудительную депортацию и рассчитывала вывезти более двух миллионов украинцев.

«У меня есть директивы, которые были даны высшим руководством соответствующим органам, чтобы создать пункты временного размещения наших граждан. И мы знаем, где они размещены, сколько их размещено и в каких условиях они размещены», — рассказала Денисова.

Она призвала решить вопрос с возвращением депортированных в РФ украинцев на межгосударственном уровне.

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