Нефтяное эмбарго против РФ может быть принято без Венгрии

Главное: Среди 27 стран-членов ЕС Венгрия является главным критиком планируемого эмбарго на российскую нефть. Поэтому Германия предлагает принять нефтяное эмбарго против России без Венгрии.

Детали: Правительство Германии предлагает принять нефтяное эмбарго против России без Венгрии. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что его страна будет готова отказаться от участия Венгрии, чтобы ускорить процесс. Об этом сообщает Reuters.

ЕС необходимо, чтобы все 27 государств согласились на эмбарго, чтобы оно было принято. Среди 27 стран-членов ЕС Венгрия является главным критиком планируемого эмбарго на российскую нефть.

«Если президент Еврокомиссии скажет, что мы сделаем это как 26 — без Венгрии, то это путь, который я всегда буду поддерживать», — сказал Хабек телекомпании Deutschlandfunk. «Но я еще не слышал этого от ЕС», — добавил он.

Сообщается, что Еврокомиссия предложила к концу года отказаться от импорта российской нефти в большинстве стран-членов ЕС, а Венгрии и другим странам может быть предоставлено для отказа больше времени. Но Будапешт заявил, что хочет получить от блока сотни миллионов евро, чтобы снизить затраты на отказ от российской нефти.

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